Ataque do grupo Al Shabab deixa cinco mortos em hotel na Somália

Ao menos cinco civis morreram e 10 ficaram feridos em um ataque executado pelos islamistas radicais do grupo Al Shabab em um hotel do centro de Mogadíscio, informou o porta-voz da polícia somali.



No domingo à tarde, um carro-bomba explodiu diante do hotel Afrik, próximo ao aeroporto, e homens armados invadiram o edifício e abriram fogo.



O ataque ao hotel prosseguiu até quase meia-noite. Soldados somalis lutaram contra quatro agressores, que estavam entrincheirados em um salão do edifício principal.



"Entre os mortos contamos cinco civis e os agressores - três deles por tiros e o outro detonou os explosivos. O balanço pode aumentar e alguns feridos podem não resistir", declarou Sadik Dudishe, porta-voz da polícia.



O ministério da Informação anunciou em um comunicado que uma das vítimas é o general Mohamed Nur Galal, um ex-comandante do exército muito famoso na Somália.



O grupo Al Shabab reivindicou o ataque.



"Os mujahedines participam em uma operação em curso no interior do hotel Afrik, onde estão posicionados membros do grupo dos apóstatas", afirma um comunicado divulgado no domingo.



A Somália é um país em um cenário de caos desde a derrubada do regime militar do presidente Siad Barré em 1991, seguido por uma guerra de líderes de clãs e do aumento do poder do grupo Al Shabab, que controlou Mogadíscio até sua expulsão da capital em 2011.



O grupo radical, no entanto, continua controlando vastas zonas rurais a partir das quais executa operações de guerrilha e ataques suicidas, inclusive na capital, contra alvos governamentais, de segurança ou civis.