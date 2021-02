Bayer vai produzir vacina da CureVac contra covid-19

O grupo farmacêutico Bayer anunciou nesta segunda-feira (1) que produzirá, a partir de 2022, a vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pela empresa alemã CureVac.



"Estou feliz de anunciar que temos a capacidade necessária para produzir a vacina da CureVac baseada no RNAm", afirmou o diretor do setor farmacêutico da Bayer, Stefan Oelrich.



O executivo informou que o objetivo da empresa é produzir 160 milhões de doses nos primeiros 12 meses.



"Ainda é necessário aumentar a disponibilidade das vacinas", acrescentou Oelrich.



Essas capacidades vão-se somar à produção na rede já existente da CureVac de 300 milhões de doses este ano, e 1 bilhão, em 2022, afirmou o CEO da CureVac, Franz-Werner Haas, cujo projeto de vacina se encontra na fase 3 de testes clínicos.



Atualmente, está "em processo de certificação", disse o ministro da Saúde, Jens Spahn, na mesma entrevista coletiva.



Segundo o ministro, garantir a produção da vacina no longo prazo é importante, diante de possíveis mudanças, ou da necessidade de uma segunda vacinação dentro de um ano, ou mais.



Bayer e o laboratório da CureVac, com sede em Tübingen, anunciaram em janeiro deste ano uma parceria para acelerar o desenvolvimento de vacinas.



