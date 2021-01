O exército birmanês deteve a líder de fato de Mianmar, Aung San Suu Kyi, informou nesta segunda-feira (noite de domingo, 31, no Brasil) um porta-voz do seu partido, a Liga Nacional para a Democracia (LND).



"Ouvimos que está detida em Naypyidaw (a capital do país), supomos que o exército está organizando um golpe de Estado", disse Myo Nyunt. Os militares denunciam há semanas irregularidades nas eleições legislativas de novembro, vencidas pela LND.