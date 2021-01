Protesto na Áustria contra medidas anticovid

Cerca de 5.000 pessoas, incluindo neonazistas, saíram às ruas de Viena neste domingo (31) para protestar contra as restrições impostas para conter a pandemia, apesar da proibição da manifestação.



No dia anterior, a polícia havia proibido o protesto, depois que uma mobilização anterior, em meados de janeiro, reuniu 10 mil pessoas, muitas delas sem máscara e sem distanciamento de segurança.



Mas, segundo as forças de segurança, milhares de pessoas participaram da marcha, convocada pelo partido de extrema direita FPÖ, que classificou a proibição de "escandalosa".



Entre os participantes havia neonazistas e "hooligans".



Os manifestantes, que se dirigiram ao Parlamento e provocaram cortes no tráfego, se recusaram a dispersar. A polícia fez várias prisões.



Esta semana, o ex-ministro do Interior Herbert Kickl, membro do FPÖ, fez um apelo para tomar as ruas no domingo em protesto contra o toque de recolher e o terceiro confinamento em vigor.



Antecipando-se a possíveis "distúrbios da ordem pública", as autoridades decidiram proibir a manifestação.



Apesar do novo confinamento e da extensão do toque de recolher, a Áustria, com 8,9 milhões de habitantes, registrou neste domingo 1.190 novas infecções por covid-19.