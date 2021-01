Papa instaura dia mundial dos avós: 'Frequentemente esquecidos'

(foto: VATICAN MEDIA / AFP)

anunciou neste domingo (31/1) a criação do dia mundial dos, tantas vezes "esquecidos", e dos idosos, que a Igreja Católica celebrará todos os anos no quarto domingo de julho."Os avós são frequentemente esquecidos", disse o papa argentino de 84 anos na oração semanal do Angelus no Palácio Apostólico do Vaticano."Os avós são um elo entre gerações, transmitem aos jovens a experiência de vida e de fé", acrescentou.Em 25 de julho, o papa presidirá a primeira missa por ocasião deste dia dedicado aos idosos, mantendo as restrições impostas pela pandemia, disse o Vaticano.