Líder do Partido Comunista do Vietnã é reeleito para 3º mandato

O secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, foi reeleito neste domingo (31), tornando-se o líder mais poderoso em décadas neste país asiático.



Trong, um conservador pró-China de 76 anos, foi reeleito após uma semana de negociações a portas fechadas durante o 13º congresso da formação, realizado a cada cinco anos.



Será seu terceiro mandato à frente do partido, um fato sem precedentes na história moderna do Vietnã.



"Na manhã deste domingo, o camarada Nguyen Phu Trong foi eleito secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista", informou a agência Vietnam News.



O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem de parabéns a Trong, de acordo com a mídia estatal chinesa.



Este novo mandato permitirá que Trong continue sua campanha anticorrupção, que lhe permitiu limpar as fileiras do partido, do exército e da polícia.



Em um contexto de corrupção endêmica no setor público, parte da população e membros do partido aplaudiram essa política.



Mas esses últimos cinco anos foram marcados por um aumento da repressão contra os opositores ao regime, segundo organizações de defesa dos direitos humanos.



O número de presos políticos dobrou desde 2016, de 84 para 170, segundo a Anistia Internacional.



Trong é o primeiro secretário-geral do Partido Comunista a obter um terceiro mandato desde o lançamento das reformas econômicas em 1986.