Um morto e cinco desaparecidos após novo ciclone atingir Fiji

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco desapareceram neste domingo (31) em Fiji, atingida por um ciclone tropical pela segunda vez em um mês.



O ciclone Ana, uma tempestade de categoria dois, atingiu o país insular do Pacífico Sul com ventos de até 140 quilômetros por hora e chuvas torrenciais que causaram inundações.



O Órgão Nacional de Gestão de Desastres (NDMO) informou que um homem de 49 anos se afogou e que quatro pescadores e um menino de três anos estavam desaparecidos.



Mais de 7.600 pessoas, muitas delas resgatadas de vilarejos inundados, estavam abrigadas em centros de evacuação.



A mídia local noticiou que o menino de três anos desapareceu quando acompanhava seu avô para verificar seu barco, que estava amarrado num manguezal.



O diretor do NDMO, Vasiti Soko, disse que muitas pessoas continuam a ignorar os avisos para não sair durante a tempestade.



"Estamos no meio de um ciclone com inundações generalizadas em todo o país, mas continuamos a receber relatos de que adultos e crianças continuam andando por aí", disse.



Em dezembro, quatro pessoas morreram e 23.000 tiveram que deixar suas casas quando o ciclone Yasa, uma tempestade de categoria cinco, varreu cidades inteiras com rajadas de até 345 quilômetros por hora.