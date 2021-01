Cuba anuncia quarentena para turistas em hotéis

Cuba anunciou neste sábado (30) um novo pico de 910 casos de covid-19 e divulgou novas medidas de confinamento em hotéis para turistas que entram no país, informou o Ministério da Saúde Pública.



O país caribenho registrou até agora 25.674 infecções e 213 mortes por covid-19, três delas na sexta-feira, informou Francisco Durán, chefe de epidemiologia do ministério.



Entre as novas medidas que entrarão em vigor em 6 de fevereiro, "será implementado o isolamento institucional para os viajantes internacionais", disse Durán.



Isso significará que as pessoas que chegarem ao país serão submetidas a um teste de PCR no aeroporto e depois transferidas para centros de isolamento onde ficarão sob vigilância médica.



Estrangeiros e cubanos que não residam no país ficarão isolados em hotéis indicados pelas autoridades e sua estadia será custeada pelos visitantes. Já os moradores cubanos permanecerão isolados em centros designados para esse fim gratuitamente.



Em todos os casos, os viajantes serão submetidos a um segundo teste de PCR no quinto dia e, se o resultado for negativo, poderão deixar o isolamento.



Todas as pessoas com teste positivo em Cuba são hospitalizadas.



Por sua vez, as autoridades de transporte anunciaram que a partir de 6 de fevereiro reduzirão temporariamente a frequência de voos aéreos dos Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Colômbia e Bahamas.



Também suspenderão a retomada dos voos da Nicarágua, Guiana, Trinidad e Tobago e Suriname, enquanto os voos do Haiti serão cancelados.



Cuba, com 11,2 milhões de habitantes, é um dos países menos afetados na região pelo coronavírus.