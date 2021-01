Um homem foi enforcado no Irã neste sábado(30), condenado por assassinato, sequestro e ligações com um "grupo terrorista", disse a agência oficial da autoridade judicial, um dia depois de um apelo da ONU para não executar o membro da minoria baluchi.



O homem, identificado como Javid Dehghan Khalad, foi executado na província de Sistão e Baluchistão (sudeste), região de maioria sunita, onde frequentemente ocorrem confrontos entre as forças da ordem e separatistas baluchis e grupos jihadistas.



As Nações Unidas e os senegaleses pediram ao Irã, onde a religião oficial é o islamismo xiita, que não executasse o iraniano baluchi, de 31 anos.



Preso em junho de 2015, ele foi condenado por ser um dos líderes de um grupo "terrorista" ligado ao Jaish al Adl ("Exército da Justiça", jihadista), segundo a agência Mizan Online.



O homem, também conhecido como Mohammad Omar, foi condenado por realizar uma "ação armada contra o Estado".



Segundo a agência, ele foi implicado na morte de dois membros dos Guardiões Revolucionários, o exército ideológico da república islâmica, em uma operação em 2015 para sequestrar cinco guardas de fronteira.



A ONU apelou ao Irã na sexta-feira a não prosseguir com a execução "iminente" de Javid Dehghan e "revisar seu caso, assim como o de outros condenados à morte".



A Anistia Internacional denunciou um processo "profundamente injusto", uma vez que o tribunal se baseou, em sua opinião, em "confissões feitas sob tortura".



O grupo Jaish al Adl, formado em 2012 por ex-membros de uma organização extremista sunita que realizou uma rebelião sangrenta no Sistão e no Baluchistão, assumiu a responsabilidade em 2019 por um ataque que matou 27 membros dos Guardiões da Revolução.



Segundo organizações de direitos humanos, o Irã está entre os países que mais executam prisioneiros no mundo, atrás apenas da China.