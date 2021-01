Ataque talibã mata 8 membros das forças de segurança afegãs

Um ataque suicida com carro-bomba, reivindicado pelo Talibã, matou pelo menos oito membros das forças de segurança afegãs em uma de suas bases no leste do país, informaram autoridades locais.



"Esta manhã, os terroristas usaram um utilitário carregado de explosivos (...) Oito membros das forças de segurança foram mortos", declarou o gabinete do governador da província de Nangarhar em um comunicado.



Ajmal Omar, deputado no conselho provincial, falou de 15 mortos e cinco feridos.



O Talibã assumiu a responsabilidade por este ataque, alegando que causou cerca de 50 vítimas. Os insurgentes costumam exagerar o número de mortos.



O ataque ocorre depois que o novo governo americano de Joe Biden censurou o Talibã por não cumprir os termos do acordo de fevereiro de 2020.



Washington os acusou de "não impedir os violentos ataques ao Exército afegão".



Os insurgentes se comprometeram, segundo o acordo, que as autoridades de Cabul não ratificaram, a não atacar forças estrangeiras e a renunciar ao terrorismo.



Mas eles aumentaram suas ofensivas em todo o país, ao mesmo tempo que negociam desde setembro com o governo afegão em Doha para encerrar duas décadas de conflito.



Até agora, essas negociações de paz não deram resultados concretos.



Coincidindo com a iminente retirada das tropas estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos, em meados de março, explosões são registradas quase que diariamente na capital.



De acordo com o porta-voz da polícia de Cabul, duas explosões ocorreram na manhã deste sábado, deixando quatro civis feridos.



O país também vive uma onda de assassinatos de personalidades desde o início das negociações, que Cabul e Washington atribuem ao Talibã.