Acidente com helicóptero militar deixa cinco mortos em Cuba

Os cinco tripulantes que viajavam em um helicóptero militar morreram nesta sexta-feira (29), quando a aeronave bateu em uma montanha quando fazia o trajeto entre a cidade de Holguín e Guantánamo, no leste de Cuba, informou o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias.



"Como resultado do acidente, os cinco tripulantes da aeronave morreram", acrescentou a fonte em um curto comunicado.



O ministério destacou que uma comissão das Forças Armadas investiga as causas do acidente, ocorrido pela manhã, sem especificar a identidade dos tripulantes.



o último acidente aéreo grave em Cuba tinha ocorrido em maio de 2018. quando um avião caiu pouco após a decolagem do aeroporto de Havana, causando a morte de 112 pessoas, das quais só sobreviveu um passageiro. Uma investigação descobriu que houve erros nos cálculos de peso e do "centro de gravidade" da aeronave.



Em 26 de fevereiro de 2019, um caça Mig-21, da Força Aérea de Cuba, caiu em um campo de cultivo de Artemisa, província vizinha de Havana, enquanto fazia exercícios militares, mas seu piloto conseguiu se ejetar e o acidente não causou danos.



Outro acidente ocorrido em abril de 2017 provocou a morte de oito militares quando o AN-26, uma aeronave de fabricação russa, em que viajavam, caiu em uma região montanhosa também na província de Artemisa.