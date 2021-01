Petróleo encerra sem tendências definidas uma semana tranquila

Os preços do petróleo encerraram díspares uma semana relativamente calma no mercado da commodity, com ganhos limitados pelas perspectivas da fragilidade da demanda.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 0,6%, a 55,88 dólares em Londres, em seu último dia como contrato de referência do mercado.



O barril de WTI para entrega no mesmo prazo fechou em baixa de 0,3%, a 52,00 dólares.



"As preocupações sobre a demanda continuam limitando os lucros" do preço do petróleo, declararam os analistas da JBC Energy.



"Nos Estados Unidos e no resto do mundo, a demanda semanal da gasolina continua evoluindo muito abaixo dos níveis habituais", resumiram.