UE muda parecer sobre exportação de vacinas contra a covid após protesto de Londres

Bruxelas indicou que não incluiria a Irlanda do Norte no mecanismo de controle de exportação de vacinas anunciado nesta sexta-feira (29), depois que o Reino Unido a censurou por comprometer os acordos do Brexit relativos à ilha da Irlanda.



"Como parte da conclusão desta medida, a Comissão garantirá que o protocolo Irlanda / Irlanda do Norte não seja afetado", escreveu o Executivo Europeu em nota.



Ao contrário do inicialmente previsto, a Comissão "não ativou a cláusula de salvaguarda", o que lhe teria permitido revogar, excepcionalmente para as vacinas, este destinado a evitar o restabelecimento de uma fronteira e controles alfandegários entre a Irlanda, membro da UE, e a província britânica da Irlanda do Norte. O objetivo é manter a paz na ilha.



À noite, durante uma conversa com a presidente da Comissão Europeia (braço executivo da UE), Ursula van der Leyen, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, expressou sua "grave preocupação" com as intenções da UE.



Diante dos atrasos na entrega das vacinas do laboratório da AstraZeneca, a UE decidiu impor um mecanismo para controlar as remessas fora da UE das vacinas contra a covid-19, produzidas em seu território e proibir as exportações não "legítimas".



O texto aprovado nesta sexta pelos europeus prevê que a Irlanda do Norte seja considerada um território de exportação quando se tratar das vacinas, o que contraria o protocolo norte-irlandês concluído como parte do Brexit.



A UE chegou a invocar um artigo que lhe permitia tomar algumas medidas excepcionais se a aplicação deste protocolo "implicasse graves dificuldades econômicas, sociais ou ambientais".



Este texto irritou tanto as autoridades da Irlanda do Norte, cuja primeira-ministra Arlene Foster chamou de "um incrível ato hostil", quanto o governo da República da Irlanda, membro da UE.



Embora finalmente renuncie a usar este artigo, a Comissão insiste em que "considerará usar todos os instrumentos à sua disposição" se "se abusasse dos trânsitos de vacinas e substâncias ativas para países terceiros para eludir os efeitos do sistema de autorização",



O primeiro-ministro da Irlanda, Micheal Martin, que havia se declarado preocupado, o tachou de "fato positivo".



"O Reino Unido tem acordos juridicamente vinculantes com os fornecedores de vacinas e não espera que a UE, como amiga e aliada, faça algo para interromper a implementação desses contratos", disse um porta-voz de Johnson.



O Reino Unido importa as vacinas contra o coronavírus da Pfizer / BioNTech de uma fábrica na Bélgica.



A UE pediu, por outro lado, que a farmacêutica AstraZeneca recorra à produção das fábricas situadas no Reino Unido para fornecer as doses prometidas aos 27 membros do bloco.



Isto poderia afetar o programa de vacinação das autoridades britânicas, que autorizaram o imunizante há semanas. O regulador europeu deu seu aval nesta sexta.