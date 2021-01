GB expressa preocupação com restrições da UE à entrega de vacinas na Irlanda do Norte

O governo britânico expressou preocupação nesta sexta-feira (29) com as restrições da União Europeia à entrega de vacinas contra o coronavírus fora de seu território, o que afeta diretamente a Irlanda do Norte, contrariando o acordo comercial posterior ao Brexit.



O governo britânico expressou à Comissão Europeia sua preocupação "com a falta de notificação da UE sobre suas medidas relacionadas ao protocolo norte-irlandês", disse um porta-voz de Downing Street.



O ministro encarregado da coordenação governamental, Michael Gove, disse ao vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, que "acompanharia cuidadosamente os próximos passos", disse ele.



Diante dos atrasos na entrega das vacinas do laboratório da AstraZeneca, a UE decidiu impor um mecanismo que proíbe as exportações "ilegítimas".



A Irlanda do Norte é um dos territórios considerados não europeus. Mas o acordo do Brexit tinha entre outros objetivos evitar o retorno de uma fronteira e controles alfandegários entre a Irlanda, membro da UE, e a Irlanda do Norte.



A UE invoca um artigo que lhe permite suspender este protocolo se a sua aplicação "implicar graves dificuldades econômicas, sociais ou ambientais".