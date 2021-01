Nova York se dispõe a reabrir restaurantes no Dia dos Namorados

Se a taxa de testes positivos para covid-19 continuar a cair, os restaurantes de Nova York poderão reabrir suas portas para almoços e jantares em espaços fechados a partir do Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro, disse o governador Andrew Cuomo nesta sexta-feira (29).



A capacidade dos estabelecimentos, porém, deverá ser limitada a 25%, explicou Cuomo em coletiva de imprensa.



"Agora já podem reservar uma mesa, planejar o jantar, pedir a mão de alguém em casamento no Dia dos Namorados", brincou.



O anúncio é no mínimo um prêmio de consolação para os bares e restaurantes da cidade, muitos dos quais faliram enquanto outros lutam para sobreviver com entregas e mesas instaladas do lado de fora.



A taxa de positividade para covid-19 na cidade caiu de 7,1% no início de janeiro - um índice elevado devido às festas de fim de ano - para 4,9% nesta sexta-feira, informou o governador.



"Todos os modelos projetam que esse número continuará caindo", disse ele.



Mais de 26 mil pessoas morreram de coronavírus em Nova York desde o início da pandemia em março de 2020.



A cidade inicialmente baniu as refeições dentro dos restaurantes, mas voltou a permitir em setembro. Depois, proibiu novamente em dezembro.



Pelo menos mil restaurantes na cidade fecharam devido à pandemia, de acordo com o site Eater. Isso levou ao desemprego de 140 mil trabalhadores do setor, segundo a NYC Hospitality Alliance.



Vários restaurantes montaram estruturas exteriores, na rua ou na calçada, mas mesmo com fogueiras e cobertores emprestados, o frio desanima os clientes (nesta sexta a temperatura era de -6ºC).



Se a trajetória do vírus seguir descendo, casamentos com até 150 convidados serão permitidos a partir de 15 de março, afirmou Cuomo.