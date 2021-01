Canadá vai impor teste PCR e quarentena em hotel ao entrar no país

Os viajantes que entrarem no Canadá deverão permanecer em quarentena em hotéis durante ao menos três dias sob estrita supervisão cujo pagamento deverá sair dos seus bolsos, anunciou nesta sexta-feira (29) o primeiro-ministro, Justin Trudeau, que justificou essas medidas com a preocupação gerada pelas novas cepas do coronavírus.



Ottawa intensificou também os testes de covid-19, enquanto as companhias aéreas canadenses decidiram cancelar todos os voos a destinos do cinturão do Sol, como México, disse Trudeau em coletiva de imprensa. "Agora não é hora de voar", acrescentou.



A partir da próxima semana, os voos internacionais só poderão pousar em quatro aeroportos do país: Vancouver, Toronto, Calgary e Montreal.



O segundo teste PCR obrigatório no aeroporto será exigido "o mais rápido possível, nas próximas semanas" e vai se juntar ao teste negativo de covid-19 com menos de três dias de antecedência para poder viajar ao Canadá.