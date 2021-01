Itália revoga venda de armas para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos

A Itália revogou nesta sexta-feira (29) os contratos de venda de mísseis e bombas para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, dois países envolvidos no conflito no Iêmen.



A decisão foi anunciada em um momento delicado na Itália devido à crise política gerada pelo ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, que retirou seu apoio ao governo liderado por Giuseppe Conte, pelo qual teve que renunciar ao cargo.



Renzi, que mantém relações estreitas com a Arábia Saudita, fez uma viagem relâmpago ao país esta semana para participar de uma cúpula durante a qual elogiou Mohamed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, cuja reputação foi prejudicada pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.



A viagem gerou polêmica e denúncias de conflito de interesses.



As autorizações para as exportações dessas armas estavam suspensas desde julho de 2019, após um acordo alcançado entre as duas maiores formações da coalizão de governo entre o Partido Democrata (centro-esquerda) e o Movimento 5 Estrelas (antissistema).



A ONG italiana "Rede para a Paz e o Desarmamento" estima que 12.700 bombas e mísseis italianos não serão enviados a esses países.



"Interromper o fornecimento de mísseis e bombas aéreas para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não encerrará a guerra no Iêmen nem aliviará o sofrimento de uma população esgotada por conflitos, fome e doenças, mas é um passo necessário para criar pré-condições para a paz", ressaltou a ONG.



Há seis anos no Iêmen, os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, lutam contra forças leais ao governo, apoiadas desde 2015 por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.