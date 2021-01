Homem se salva milagrosamente após avalanche nos Alpes franceses

Um homem que caminhava com sua família nos Alpes franceses conseguiu se salvar milagrosamente de uma avalanche depois de passar mais de duas horas e meia preso sob a neve, disseram os socorristas.



O pai de família, de 50 anos, caminhava com raquetes de neve perto da estação de esqui de Val d'Isere junto com sua esposa e dois filhos na quinta-feira, sem equipamento de segurança contra avalanches.



"Graças à mobilização de quase 100 pessoas, o homem foi encontrado vivo depois de duas horas e 40 minutos de busca", anunciou a polícia da região no Twitter.



Devido à profundidade da neve, os cães de resgate foram incapazes de detectar seu rastro, mas o homem foi finalmente encontrado por uma equipe da polícia especializada na montanha, que usou um dispositivo Wolfhound para localizar seu celular sob o gelo.



"Acredito que é um milagre", disse Alexandre Grether da equipe de resgate ao canal de notícias France 3, acrescentando que o homem foi encontrado 2,5 metros abaixo da superfície.



As chances de sobrevivência depois de mais de 20 minutos em uma avalanche costumam ser escassas.



"Estava protegido por uma árvore, isso foi o que o impediu de ser arrastado por todo o gelo. A neve o cercava, mas tinha um pouco de ar", explicou.



A vítima deve se recuperar completamente, apesar de ter sofrido uma fratura no quadril.



O risco de avalanches de quinta-feira foi máximo e os socorristas pedem aos turistas para verificar sempre as condições de neve antes de se aventurar.