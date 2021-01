O início do governo Biden e a calmaria após a tempestade

Após a turbulenta transição de governo propiciada por Donald Trump nos Estados Unidos, é realmente extraordinário que estes primeiros dias da Presidência do democrata Joe Biden transcorram em um quadro de normalidade.



"Foi uma semana ocupada", disse o presidente no Salão Oval na quinta-feira, referindo-se à cascata de ordens executivas assinada por ele desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, revogando medidas promulgadas por seu antecessor, o republicano Donald Trump, sobre todo o tipo de temas.



A conquista mais significativa de Biden em dez dias foi, simplesmente, lembrar os americanos de que é possível um cenário em que nada de inesperado aconteça na Casa Branca. Alguns dos lembretes de Biden dos últimos dias:



- Não bombardear os cidadãos com mensagens no Twitter.



- Não classificar os jornalistas como inimigos do povo.



- Não demonizar o partido da oposição.



- Organizar sessões informativas diárias, detalhadas, repletas de fatos e até enfadonhas por parte de especialistas em covid-19, economia e outros temas.



- Um presidente que apela à unidade e que aparece com frequência em público, mas nunca por muito tempo.



- O secretário de Estado, Antony Blinken, garantindo aos diplomatas do mundo que os Estados Unidos estão de volta à cena internacional.



O apresentador do programa Late Show (CBS), Stephen Colbert, brincou sobre a principal diferença entre o plano do coronavírus de Biden e a versão de Trump: "Agora há um plano".



- Covid-19 é prioridade -



Hoje, nos Estados Unidos, tudo se resume à questão da covid-19, que caminha para deixar meio milhão de mortos no país.



Os dados de quinta-feira mostram que o país vive sua mais aguda crise econômica desde 1946, com um PIB que se contraiu 3,5% em 2020, o que se traduz em restaurantes fechados, aviões vazios e trabalhadores desempregados.



A Presidência de Biden vai depender do que acontecer com a pandemia. Se conseguir imunizar a população e reativar a economia, poderá transformar o desastre atual em triunfo.



"O sucesso de tudo o mais dependerá realmente disso", diz Mark Carl Rom, professor de ciência política da Universidade de Georgetown.



Quando o verão chegar (inverno no Brasil), será que as pessoas comuns "vão à praia sem se preocupar com ficar doente e morrer"?, Rom questiona. Em caso positivo, "será um grande passo".



- A busca desesperada pela unidade -



O outro grande desafio de Biden é restaurar a unidade em um país que a Presidência de Trump dividiu ao meio.



O democrata tem falado quase diariamente sobre esta missão e tem tomado medidas para diminuir a temperatura, após uma temporada eleitoral que terminou com os partidários de Trump invadindo o Capitólio.



Quando questionados sobre o julgamento de impeachment de Trump, Biden e sua porta-voz, Jen Psaki, recusam-se a morder a isca. Este assunto deve ser decidido pelo Congresso, eles dizem.



O presidente também se recusou a se envolver em uma briga no Senado, quando alguns democratas tentaram remover uma regra que obriga legisladores de ambos os partidos a trabalharem juntos para aprovar projetos de lei. A regra foi mantida.



Biden não nomeou nenhum republicano de destaque para seu gabinete, como alguns previram que ele faria.



E está sendo criticado pelo número de ordens executivas (equivalente às medidas provisórias no Brasil) que está promulgando, passando por cima do Congresso.



Até o conselho editorial do jornal The New York Times repreendeu o presidente na quinta-feira, dizendo que "esta não é a maneira adequada de fazer leis".



O próximo grande teste será conseguir o apoio bipartidário no Senado para seu gigantesco pacote de ajuda econômica de US$ 1,9 trilhão, destinado a enfrentar a pandemia.



Até agora, os sinais não são bons. Mas a Casa Branca insiste em que Biden, um senador de longa data, tem a experiência necessária para fazer os dois partidos conversarem.



"Unificar o país é abordar os problemas que o povo americano enfrenta e trabalhar para que democratas e republicanos façam exatamente isso", disse Psaki na ontem.



Por enquanto, Biden tem o vento a seu favor.



Uma pesquisa da Universidade de Monmouth, divulgada na quarta-feira, mostra que ele tem um índice de aprovação de 50%. Pode não parecer muito, mas é mais do que o percentual de Trump ao deixar o cargo. Segundo uma enquete do Instituto Gallup, o republicano contava com apenas 34% dos cidadãos em sua saída.