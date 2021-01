UE adota mecanismo de controle de exportação de vacinas anticovid

Sob forte pressão pelos atrasos na distribuição de vacinas contra a covid-19, a Comissão Europeia anunciou, nesta sexta-feira (29), a adoção de um mecanismo de controle da exportação desses produtos, procedentes do território europeu.



Em entrevista coletiva, o presidente-executivo da Comissão, Valdis Dombrovskis, afirmou que a regulação adotada submete as vacinas a uma "autorização de exportação" operada pelos Estados-membros.



Dombrovskis acrescentou que a medida "cobre apenas as vacinas contra a covid que fazem parte dos acordos de compra antecipada com a UE".



O objetivo, observou, "é proporcionar maior clareza na produção de vacinas na UE e na sua exportação. Essa transparência não era suficiente e é vital nesse momento".



Em meio à crescente controvérsia com o laboratório AstraZeneca sobre atrasos de entrega, ele disse que a UE espera que as empresas farmacêuticas honrem seus compromissos.



"Pagamos essas empresas para aumentar sua produção e agora esperamos que cumpram suas obrigações", ressaltou.



Na opinião de Dombrovskis, "a medida anunciada foi adotada com urgência. O objetivo é nos dar de imediato uma transparência total. E, se necessário, nos dará uma ferramenta para garantir a entrega das vacinas".



Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apontou numa nota que a prioridade da instituição é "proteger a saúde dos nossos cidadãos", pelo que os países da UE "devem implementar as medidas necessárias" para garantir que isto aconteça.



Por sua vez, um funcionário da UE que pediu anonimato insistiu que "não se trata de uma proibição de exportação. É uma medida que garante a transparência em relação a algo em que a UE investiu muito dinheiro".



A medida que inclui o mecanismo de controle deve entrar em vigor após a publicação no Diário Oficial da União Europeia, prevista para esta sexta-feira.