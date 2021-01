Eleições regionais na Catalunha serão em 14 de fevereiro

As eleições regionais na Catalunha (nordeste da Espanha) serão realizadas no dia 14 de fevereiro depois que a justiça suspendeu definitivamente um decreto do governo que as adiava para o final de maio devido à pandemia.



O Superior Tribunal de Justiça da Catalunha "anula o decreto que suspendia as eleições convocadas para 14 de fevereiro", anunciou o tribunal em comunicado nesta sexta-feira.



O governo separatista da região, em acordo com a maioria da oposição, havia decidido em meados de janeiro adiar essas eleições para 30 de maio devido à difícil situação de saúde na Espanha, em meio à terceira onda de covid-19.



No entanto, a decisão foi apelada na justiça, que cautelosamente anulou o adiamento enquanto estudava o caso. A sentença era esperada para 8 de fevereiro, mas o tribunal conseguiu agilizar o processo.



Na quinta-feira, os diferentes partidos políticos lançaram suas campanhas para essas eleições, nas quais o partido socialista do chefe do governo espanhol Pedro Sánchez aspira desbancar os independentistas no poder nesta região, palco de uma tentativa de secessão fracassada em 2017.