ONU analisará impacto de sanções na Venezuela

A Organização das Nações Unidas enviará uma especialista para analisar o impacto sobre os direitos humanos das sanções impostas unilateralmente à Venezuela, anunciou nesta sexta-feira (29) o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH).



A relatora especial sobre medidas coercivas unilaterais e direitos humanos, Alena Douhan, viajará ao país latino-americano de 1º a 12 de fevereiro, informou o ACNUDH em nota.



Douhan explicou no texto que seu objetivo é examinar "se a adoção, manutenção ou aplicação de sanções impede a plena realização dos direitos humanos e em que medida".



A enviada planeja se reunir com funcionários do governo, do parlamento e do judiciário, bem como representantes de organizações internacionais, diplomatas, oposição e sociedade civil, entre outros.



Suas primeiras conclusões serão apresentadas em uma coletiva de imprensa no dia 12 de fevereiro em um hotel da capital venezuelana. O relatório final chegará em setembro de 2021.



O novo parlamento da Venezuela, chavista, instou na semana passada as Nações Unidas a "adotar todas as medidas ao seu alcance" para acabar com as sanções e pediu a liberação de recursos bloqueados para comprar vacinas contra a covid-19.



Washington, que considera a reeleição de Nicolás Maduro em 2018 "fraudulenta", lidera a pressão internacional por uma mudança de governo com sanções financeiras que incluem um embargo ao petróleo.



A União Europeia (UE) também impôs sanções individuais contra os responsáveis por violar a democracia ou os direitos humanos no país, embora evite sancionar setores econômicos para evitar o agravamento da crise econômica.