A União Europeia publicou nesta sexta-feira (29) online o contrato assinado no ano passado com o laboratório britânico AstraZeneca de pré-compra de sua vacina anticovid, com parágrafos inteiros ocultados por razões de confidencialidade.



O grupo está sendo pressionado pela UE devido a atrasos significativos nas entregas das vacinas.



Há vários dias, o Executivo europeu pede à AstraZeneca luz verde para esta publicação.



"Saudamos o compromisso da empresa com o aumento da transparência (...) A transparência e a responsabilidade são importantes para reforçar a confiança dos cidadãos europeus", comentou um porta-voz da Comissão.