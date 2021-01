PIB francês retrocedeu 8,3% em 2020 devido à pandemia

A pandemia do coronavírus fez grandes estragos na economia francesa, cujo Produto Interno Bruto (PIB) caiu 8,3% em 2020 - apontam as primeiras estimativas publicadas nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estatística (Insee).



A instituição previa um retrocesso de 9% do PIB, mas a economia francesa acabou resistindo melhor ao segundo confinamento, decretado no final de outubro, e o PIB recuou 1,3% no último trimestre do ano.



Nesse segundo confinamento, a paralisação econômica foi "muito mais moderada do que durante o primeiro, entre março e maio de 2020". No segundo trimestre do ano, a queda do PIB foi de 5% em relação ao ano anterior, segundo o Insee.



Em 2019, a economia francesa cresceu 1,5%, um dos avanços mais importantes da zona euro. O ano de 2020 trará, no entanto, uma recessão recorde, inédita desde a Segunda Guerra Mundial.



A pandemia da covid-19 se traduziu em uma queda de 7,1% no consumo em todo ano, e o investimento retrocedeu 9,8%.