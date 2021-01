Talibãs acusam EUA de violar acordo de Doha com 'bombardeios contra civis'

Os talibãs acusaram os Estados Unidos, nesta sexta-feira (29), de violarem o acordo firmado em fevereiro de 2020 em Doha, ao realizarem "bombardeios contra civis", depois de Washington condenar o grupo por desrespeitar seus compromissos.



De acordo com seu porta-voz, Mohammad Naeem, os talibãs se comprometeram a respeitar o acordo de Doha, que prevê a retirada total das tropas americanas do Afeganistão até maio, e "não violaram esse pacto".



Segundo ele, os americanos "violam quase diariamente" o acordo, lançando "bombardeios contra civis, casas e povoados". Para Naeem, estes atos "não são apenas uma violação do acordo, mas dos direitos humanos".



Nos últimos meses, o Exército americano vem realizando vários bombardeios contra os talibãs meses em apoio às forças do governo afegão.



Na quinta-feira (28), o porta-voz do Departamento americano da Defesa, John Kirby, censurou os insurgentes por não cumprirem os termos do acordo de 2020.



"Enquanto não respeitarem seu compromisso de renunciar ao terrorismo e de pôr fim aos violentos ataques ao Exército afegão (...), será difícil nos dirigirmos para um acordo negociado", afirmou.



Esta foi a primeira vez que o governo do novo presidente Joe Biden deu uma declaração clara sobre o assunto.



O pacto assinado no ano passado prevê a retirada total das tropas norte-americanas até maio próximo, desde que os talibãs se comprometam a não permitir que grupos terroristas atuem em áreas sob seu controle, assim como a não atacar os militares norte-americanos.



Esse acordo tornou possíveis as primeiras conversas de paz diretas entre os talibãs e o governo afegão, que começaram em setembro em Doha. Ainda não se chegou, no entanto, a acordos concretos.



As negociações de paz também não conseguiram diminuir a violência em Cabul, nem em outras províncias afegãs, onde assassinatos de políticos, jornalistas e defensores dos direitos humanos são frequentes.