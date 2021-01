Vacina da Pfizer/BioNTech não está ligada a mortes após injeção, diz regulador europeu

A vacina desenvolvida pelos laboratórios contra o coronavírus não tem relação com a morte de pessoas que receberam a injeção e também não apresenta efeitos colaterais novos - concluiu a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) nesta sexta-feira (29).



Em um comunicado, o regulador europeu afirmou que examinou as mortes de pessoas que receberam uma injeção e concluiu que "os dados não mostram qualquer relação com a vacina e que esses casos não mostram que há um problema de segurança" com este fármaco.



A EMA concluiu que os dados coletados "coincidem com a informação relativa à segurança da vacina que já estava em suas mãos e que não se identificou nenhum outro efeito colateral".



Houve reações alérgicas esporádicas graves que não vão além daquelas previstas como efeito colateral, disse a agência com sede em Amsterdã.



"As vantagens (da vacina) na prevenção da covid-19 continuam sendo superiores a qualquer risco, e não há qualquer mudança na recomendação de seu uso", completou o órgão.



Até o momento, o regulador europeu aprovou duas vacinas: a da e a do laboratório americano Moderna. Nesta sexta-feira, vai-se pronunciar sobre uma terceira, a desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.



Alguns países, entre eles Noruega, Dinamarca, Finlândia, Islândia e Suécia, relataram mortes em pessoas que receberam a injeção do fármaco da mas nenhuma ligação com a vacina foi estabelecida.