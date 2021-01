Sri Lanka começa vacinação dos trabalhadores de saúde, militares e policiais

O Sri Lanka iniciou começou a vacinar profissionais de saúde, tropas militares e policiais contra a covid-19 nesta sexta-feira. Na quinta-feira, o país recebeu da Índia uma doação de 500 mil doses do imunizante desenvolvido pela AstraZeneca e Universidade de Oxford.



O governo do Sri Lanka pretende imunizar 150 mil trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus e 115 mil militares e policiais na primeira etapa da vacinação. Desde março, o país registrou 61.585 casos de covid-19, com 297 mortes.