México atinge 155.145 mortes por covid e se torna 3º país com mais óbitos

O México contabilizou 1.506 mortes em decorrência da covid-19 nesta quinta-feira, 28. O total de óbitos atingiu 155.145, superando os 153.847 da Índia. Com isso, o país passou a ter a terceira maior contagem do mundo, atrás dos Estados unidos (432.971) e do Brasil (221.547).



O México também registrou 18.670 novos casos de covid. Desde o início da pandemia, o país contabiliza 1,82 milhão de infectados pelo novo coronavírus.



Até agora, o governo mexicano conseguiu comprar apenas 760.000 doses de vacinas contra a covid-19. O país deposita as esperanças no imunizante Sputnik V, fabricado na Rússia, mas que ainda não tem dados da sua efetividade nos testes de fase 3 disponíveis.