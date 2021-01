Líder opositor do Paraguai, Efraín Alegre é condenado à prisão

Uma juíza de garantias determinou a prisão preventiva do líder opositor do Paraguai Efraín Alegre, ex-adversário do atual presidente Mario Abdo Benítez nas eleições gerais de 2018, informaram fontes judiciais nesta quinta-feira (28).



Alegre foi acusado de corrupção na prestação de contas do seu partido naquele pleito. A juíza de garantias Cinthia Lovera determinou seu envio ao presídio Tacumbú, o principal do país, situado a 15 quarteirões do centro da capital.



"A prisão será nossa trincheira", disse Alegre em uma mensagem a seus apoiadores em um palanque improvisado em frente à sede do Partido Liberal, o principal da oposição, do qual é presidente, antes de se dirigir à penitenciária.



O dirigente, derrotado por menos de 4% as eleições de 2018, acusou o ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018) e o atual chefe de Estado, Mario Abdo, de terem articulado sua prisão para tentar marginalizá-lo.



A juíza Lovera argumentou que Alegre se negou sistematicamente a oferecer uma caução na quantia de aproximadamente 22.000 dólares para evitar sua prisão preventiva.