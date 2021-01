Vazamento químico perto de Atlanta deixa ao menos seis mortos e vários feridos

Ao menos seis pessoas morreram e outras nove ficaram feridas nesta quinta-feira (28) após o vazamento de produto químico em uma fábrica do setor agroalimentar perto da cidade americana de Atlanta, segundo a polícia.



O incidente deixou "cinco mortes confirmadas no local", disse a polícia de Gainesville, no estado da Geórgia, acrescentando que 10 pessoas foram levadas ao hospital.



Uma delas morreu no centro médico, enquanto outros três estão na UTI.



"Duas ou três pessoas estavam deitadas no chão quando os primeiros socorros chegaram, elas haviam perdido a consciência", disse um caminhoneiro que estava no local.



Todos os feridos enfrentavam problemas respiratórios, disse Sean Couch, chefe das autoridades de saúde da região.



O vazamento não causou explosão e os motivos do incidente ainda estão sob investigação. Os investigadores conseguiram entrar no local no início da tarde, disse o porta-voz do escritório do xerife Derreck Booth.



O acidente ocorreu nesta quinta-feira por volta das 10h locais (12h de Brasília) em uma fábrica da Prime Pak Foods, especializada no processamento de aves, localizada em Hall County, 80 km ao norte de Atlanta.



Os outros 130 funcionários foram retirados rapidamente da fábrica, disse Nicholas Ancrum, vice-presidente do Foundation Food Group, que recentemente se fundiu com a Prime Pak Foods.



"Não podemos dizer com precisão e certeza como esse incidente aconteceu antes que a investigação termine", disse Aucrum.



Alunos de escolas próximas foram temporariamente confinados em suas salas de aula, pois as informações iniciais alertaram equivocadamente sobre uma explosão química.