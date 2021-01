Vacina da Novavax é altamente eficaz, menos contra a variante sul-africana da covid-19

A empresa americana de biotecnologia Novavax disse que sua candidata a vacina contra a covid-19 apresentou eficácia de 89,3% em um grande ensaio clínico de fase 3 realizado no Reino Unido, e se manteve altamente efetiva contra a variante identificada no país.



Mas as boas notícias foram parcialmente compensadas por outros resultados que mostraram que a vacina oferecia proteção bem menor contra uma variante mais contagiosa do coronavírus descoberta na África do Sul, que está se espalhando rapidamente pelo mundo.



A Novavax disse que começou a trabalhar em novas vacinas contra cepas emergentes no início de janeiro e espera selecionar candidatos ideais nos próximos dias, e então começar os testes clínicos no segundo trimestre do ano.



"A NVX-CoV2373 tem o potencial de desempenhar um papel importante na solução desta crise de saúde pública global", disse o presidente e diretor-executivo da empresa, Stanley Erck.



"Esperamos continuar o trabalho com nossos parceiros, colaboradores, pesquisadores e reguladores em todo o mundo para disponibilizar a vacina o mais rapidamente possível", acrescentou.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reagiu com um tuíte, afirmando que os resultados eram uma "boa notícia".



"Nossos regulador de medicamentos agora irá avaliar a vacina, que será produzida em Teesside [norte da Inglaterra]. Se for aprovada, temos um pedido de 60 milhões de doses", acrescentou.



Diferentemente das vacinas da Pfizer e Moderna, que utilizam tecnologia de RNAm, a da Novavax injeta partes do coronavírus em humanos para provocar uma resposta imune.



- 'Ainda muito boa' contra a B.1.351 -



O teste britânico envolveu 15.000 pessoas com idades entre 18 e 84 anos, incluindo 27% acima de 65 anos.



A primeira análise intermediária se baseou em 62 casos de covid-19, dos quais 56 foram de um grupo que tomou um placebo e seis que receberam a NVX-CoV2373.



A análise preliminar da companhia informou que a variante identificada pela primeira vez na Grã-Bretanha, a B.1.1.7, foi detectada em mais de 50% dos casos.



A eficácia contra a cepa original do coronavírus foi de 95,6%, enquanto no caso da variante britânica, alcançou 85,6%.



"Estes resultados são espetaculares e estamos muito contentes de ter ajudado a Novavax no desenvolvimento desta vacina", disse em um comunicado Clive Dix, presidente do Grupo de Trabalho de Vacinas do Reino Unido.



Mas a eficácia foi muito menor em um pequeno ensaio feito na África do Sul. Participaram pouco mais de 4.400 pacientes de setembro a meados de janeiro, período no qual a variante B.1.351 estava se espalhando por todo o país.



A eficácia geral foi de 49,4%, mas a taxa aumentou para 60% entre 94% dos participantes do ensaio que eram HIV negativos.



De forma preocupante, a Novavax relatou que cerca de um terço dos participantes do estudo na África do Sul haviam sido infectados anteriormente com a forma original do vírus, enquanto as infecções subsequentes durante o estudo foram em grande parte pela variante.



Amesh Adalja, médico e pesquisador sênior do Centro Johns Hopkins para Segurança da Saúde, disse à AFP que é importante manter em perspectiva a eficácia reduzida e que a vacina ainda assim é um sucesso.



"Sessenta por cento contra a variante ainda é muito bom", afirmou ele. "Claramente, a vacina Novavax preveniu formas graves da doença, o que é realmente o que mais importa".



- J&J; será a próxima? -



Os estudos são os primeiros a avaliar o desempenho de uma vacina da covid-19 contra as variantes do Reino Unido e da África do Sul no mundo real.



A Pfizer e a Moderna disseram anteriormente que suas vacinas permanecem eficazes contra as variantes, mas seus estudos foram baseados em pesquisas de laboratório.



Os Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que encontraram seus dois primeiros casos da cepa B.1.351 em solo americano, causando preocupação com a possibilidade da taxa de infecção nacional, que atualmente está em declínio, voltar a aumentar.



O anúncio da Novavax pressiona outro fabricante de vacinas, a Johnson & Johnson, que deve anunciar os resultados de seu ensaio de fase 3 na próxima semana.