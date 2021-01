A empresa americana de biotecnologia Novavax disse que sua candidata a vacina contra a covid-19 apresentou eficácia de 89,3% em um ensaio clínico de fase 3, do qual participaram mais de 15.000 pessoas.



"A NVX-CoV2373 tem o potencial de desempenhar um papel importante na solução desta crise de saúde pública global", disse o presidente e diretor-executivo da empresa, Stanley Erck.



No entanto, os resultados mostraram que esta vacina era muito menos eficaz contra a variante do coronavírus, identificada pela primeira vez na África do Sul e que está se espalhando rapidamente por todo o mundo.