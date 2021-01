Bélgica inspeciona fábrica da AstraZeneca a pedido da Comissão Europeia

Inspetores de saúde belgas visitaram uma fábrica de produção da vacina contra a covid-19 da empresa farmacêutica AstraZeneca nesta quinta-feira(28), a pedido da Comissão Europeia.



A fábrica fica na cidade de Seneffe (ao sul de Bruxelas), e as autoridades inspecionaram "dados e documentos", informou a porta-voz da agência federal de medicamentos e produtos de saúde, Ann Eeckhout.



Um porta-voz da Comissão Europeia explicou à AFP que "os resultados da inspeção serão analisados com peritos de outros Estados-Membros e compartilhados com a Comissão Europeia."



A UE e a AstraZeneca estão em uma amarga controvérsia pública sobre as entregas das vacinas, depois que a empresa disse que problemas de produção atrasariam os embarques confirmados assim que a aprovação para seu uso fosse concedida.



A empresa continuou a fornecer ao governo britânico, em um contrato diverso, enquanto alertava que "falhas" em suas fábricas na UE causariam atrasos.



Mas a Comissão Europeia classificou as desculpas como "inaceitáveis" e exige transparência sobre as remessas de doses das fábricas da UE.



A UE alega que o seu contrato com a AstraZeneca determinou que as fábricas do Reino Unido fariam parte da rede de abastecimento europeia e insiste em que este princípio seja respeitado.



As instalações da Seneffe já havia passado por uma inspeção de rotina no início deste mês, anunciou Eeeckhout.



"Esta inspeção foi realizada pela AFMHPS e não tinha nenhuma ligação especial com a Comissão Europeia", disse ela.



ASTRAZENECA