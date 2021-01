Indignação na Filadélfia depois que estudante vacinou seus amigos sem os requisitos

O caso de um jovem estudante que vacinou quatro amigos contra o coronavírus na Filadélfia gerou indignação nos Estados Unidos, onde a escassez de vacinas tem impedido muitos idosos de serem imunizados.



O estudante universitário, Andrei Doroshin, de 22 anos, admitiu na quinta-feira (28) em uma entrevista para NBC que cometeu um erro ao apoderar-se das vacinas da associação "Philly lutando contra a covid", que foi criada em 2020 com voluntários, para vacinar seus amigos.



Mas garantiu que depois de um dia de uma massiva vacinação à pessoas que cumpriam os requisitos, haviam sobrado quatro vacinas que perderiam a validade se não fossem usadas, e por isso decidiu vacinar ele mesmo a seus amigos.



"As doses iriam expirar (...) É meu erro. É um erro que carregarei comigo até o fim da minha vida. Mas não é um erro da organização", afirmou Doroshin a NBC.



Como resultado do ocorrido, o governo municipal da Filadélfia cortou suas relações com a organização, que há algum tempo passou a ser um grupo sem fins lucrativos ao invés de uma empresa que busca rentabilidade.



As vacinas e Moderna devem ser mantidas a temperaturas extremamente baixas e sua duração é muito limitada quando o lacre é aberto.



Na terça-feira, no Oregon, um grupo de profissionais da saúde cujo o automóvel ficou atolado na neve durante uma tempestade com seis vacinas da Moderna perto de expirar, decidiu vacinar os outros condutores na mesma situação, informou o New York Times.



"Um cara ficou tão feliz que tirou a camisa e saltou do carro", contou ao jornal Michael Weber, diretor de saúde pública do condado de Josephine, em Oregon.