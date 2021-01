Portugal limitará viagens ao exterior devido ao coronavírus

Portugal, afetado por uma explosão de casos de coronavírus, limitará as viagens de seus cidadãos para o exterior por quinze dias, anunciou o ministro do Interior, Eduardo Cabrita, nesta quinta-feira (28).



"Exceto em casos excepcionais, durante a próxima quinzena, as saídas de cidadãos nacionais por via aérea, terrestre ou marítima, serão limitadas", declarou diante do Parlamento se referindo a renovação do estado de urgência sanitária a partir de domingo.



Portugal registrou na quinta-feira novos recordes de contágios e mortes diárias provocadas pela covid-19, com 16.432 casos e 303 mortos adicionais em 24 horas, segundo a direção-geral da saúde em seu relatório diário.



O balanço total depois do início da pandemia neste país de 10 milhões de habitantes é de 11.608 mortos, entre eles 3.000 nas últimas duas semanas.



Segundo dados reunidos pela AFP, Portugal é o país, no mundo, que mais sinalizou nas últimas semanas o maior número de casos e mortes pela covid-19 com relação a sua população, superando apenas o enclave britânico de Gibraltar.



O primeiro-ministro Antonio Costa, em entrevista concedida na quarta-feira a uma televisão nacional, disse que "temos observado um crescimento exponencial de novos casos, e isso causa novas hospitalizações que, por sua vez provocam uma pressão gigantesca no Serviço Nacional de Saúde".



O número de hospitalizações caiu, porém, nesta quinta-feira foram registrados 6.565 doentes (dos quais 782 em cuidados intensivos), pela primeira vez desde o começo do ano.



Os quase 10 milhões de portugueses estão submetidos desde 15 de janeiro a um segundo confinamento geral.