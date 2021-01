Autoridade talibã em Moscou para falar sobre o processo de paz no Afeganistão

Um negociador de alto escalão do talibã falou em Moscou nesta quinta-feira (28) com altos funcionários russos sobre o processo de paz com o governo afegão atualmente em curso em Doha, anunciaram os insurgentes.



A visita ocorre menos de uma semana depois que o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou sua intenção de revisar o acordo alcançado com o talibã em fevereiro de 2020, em Doha, por seu antecessor Donald Trump, para "avaliar" o cumprimento dos compromissos por parte de os insurgentes.



Sher Mohamad Abbas Stanekzai, número dois da delegação talibã que negocia com o governo afegão na capital do Catar desde setembro, se reuniu com Zamir Kabulov, enviado especial do presidente russo Vladimir Putin ao Afeganistão.



O acordo, não ratificado por Cabul - o governo afegão foi excluído das negociações - prevê a retirada total das forças americanas até meados de 2021, em troca de vagas garantias por parte do talibã, incluindo a manutenção de um diálogo interafegão e a promessa de não permitir que grupos terroristas atuem nas áreas que controlam.



Moscou solicitou a realização antecipada de negociações de paz "sérias e construtivas" para encerrar duas décadas de guerra, informou o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado.



Representantes do talibã visitaram a Rússia em várias ocasiões antes do início das negociações com Washington, que levaram ao acordo de Doha.



As negociações no Catar estão avançando lentamente e não impediram um recrudescimento da violência nos últimos meses em Cabul e em várias províncias afegãs, forçando o governo Biden a reavaliar a situação.



