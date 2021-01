Argentina recebe 240.000 doses da vacina russa Sputnik V

Um carregamento com 240.000 vacinas Sputnik V, 20.000 delas destinadas à Bolívia, chegou nesta quinta-feira (28) na Argentina vindo da Rússia, no que representa a terceira entrega para o país sul-americano do laboratório russo Gamaleya, informaram as autoridades.



"Hoje (quinta-feira) recebemos nosso terceiro voo da Rússia que trouxe para o país 240.000 doses da vacina Sputnik V, 20 mil delas serão para a Bolívia", informou o presidente da companhia Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, no Twitter.



As doses para a Bolívia partirão hoje mesmo para La Paz, segundo antecipou o governo desse país.



Os governos boliviano e argentino são aliados políticos estreitos e La Paz reconheceu que Buenos Aires facilitou o acesso aos medicamentos russos.



A Argentina iniciou em 29 de dezembro uma campanha de vacinação com a Sputnik V, a única vacina que tem até agora disponível em seu território.