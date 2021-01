EUA pede na ONU retirada imediata das forças russas e turcas da Líbia

Estados Unidos "pede à Turquia e Rússia que comecem imediatamente a retirada de suas forças" da Líbia, incluindo militares e mercenários, afirmou o embaixador interino dos EUA na ONU, Richard Mills, nesta quinta-feira (28).



"Pedimos a todas as partes externas, incluindo a Rússia, Turquia e Emirados Árabes Unidos, que respeitem a soberania líbia e cessem imediatamente todas as intervenções militares na Líbia", insistiu Mills em uma reunião do Conselho de Segurança sobre este país.



Esta tomada de posição clara e firme do novo governo americano do presidente Joe Biden contrasta com a imprecisão que rodeou a política americana de Donald Trump sobre a Líbia.



Trump também pareceu apoiar em algum momento o homem forte do leste da Líbia, o marechal Khalifa Haftar, às custas do Governo de União Nacional (GNA) reconhecido pela ONU e sediado em Tripoli.



"Conforme o acordo de cessar-fogo de outubro, pedimos à Turquia e à Rússia que comecem imediatamente a retirada de suas forças do país e dos mercenários estrangeiros e substitutos militares que contrataram, financiaram, implantaram e apoiaram na Líbia", destacou Mills.



Em dezembro, a ONU estimou em cerca de 20.000 a quantidade de mercenários e militares estrangeiros implantados em seus dois campos rivais.



A ONU registrou também dez bases militares totalmente ou parcialmente ocupadas por forças estrangeiras no país.