Resgatados 78 migrantes no Canal da Mancha

Setenta e oito migrantes, incluindo seis crianças, foram resgatados no Canal da Mancha desde ontem, anunciaram nesta quinta-feira (28) as autoridades francesas, que registraram várias tentativas de travessia nos últimos dias, apesar das más condições meteorológicas.



Os socorristas chegaram após receber informações sobre várias embarcações de migrantes que estavam em dificuldade na costa de Calais, no extremo norte da França, em meio à neblina densa e um mar agitado.



Uma dessas ligações foi feita por migrantes, principalmente iraquianos e iranianos, que estavam em uma das embarcações e ligaram para pedir ajuda.



Os migrantes, que foram levados de volta a solo francês, foram entregues à polícia fronteiriça depois de receber atendimento médico.



Na noite de quarta-feira, as autoridades francesas impediram que dois grupos de migrantes cruzassem o Canal em barcos.



Muitos migrantes que chegam na Europa tentam ir para o Reino Unido, já que pensam que lá terão melhores oportunidades de obter asilo ou residência, o que tem levado um número cada vez maior de pessoas a fazer a viagem através das perigosas águas desta rota marítima.



Mais de 9.500 imigrantes cruzaram ou tentaram cruzar ilegamente o Canal da Mancha no ano passado, da França para o Reino Unido, quatro vezes mais que em 2019.