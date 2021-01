Após fim de decreto contra muçulmanos, migrantes pedem reforma abrangente nos EUA

Anwar é uma americana de origem líbia que foi afetada pela proibição de entrada de cidadãos de países muçulmanos estabelecida pelo ex-presidente Donald Trump. Enquanto ela estudava em Harvard, seu avô passava pela guerra e não foi autorizado a viajar para vê-la.



Agora, com a proibição de viagens suspensa pelo governo Joe Biden, a jovem protesta para que o novo governo aprove a reforma da imigração.



A chegada ao poder do democrata Biden deu um leme aos mais de 400 decretos emitidos por Trump para conter a migração irregular. Sua promessa de enviar ao Congresso uma reforma abrangente aumenta as expectativas entre uma centena de ativistas que protestaram em Washington na quarta-feira sob o slogan "Estamos em casa".



O plano de Biden - que inclui um projeto de lei para dar a 11 milhões de pessoas um caminho para a legalização - deve passar por um Congresso onde os democratas têm maioria.



Anwar lembrou-se com tristeza dos anos em que não pôde ver seu avô. Quando ela recebeu seu diploma universitário, ele lhe enviou uma mensagem com fotos da fumaça das bombas em Trípoli.



A jovem, que usa véu muçulmano e está cursando mestrado em estudos islâmicos, participou do protesto em Washington, onde cem migrantes e ativistas escreveram no chão as palavras "Para todos" com fitas coloridas, em referência à reforma não deixando ninguém de fora.



Embora a situação da família de Anwar tenha melhorado, ela acredita que "ainda há muito a ser feito" por outras comunidades e mencionou como exemplo a concessão de um caminho de cidadania para os não-documentados e o fato de que os centros de detenção para migrantes continuam funcionando.



"Essas são questões de longo prazo. Mesmo que minha família possa se reunir, vou continuar lutando", disse ele.



- "O tempo perdido" -



O protesto reuniu vítimas do veto a países muçulmanos como Anwar, mas também muitos "sonhadores" ou "dreamers", jovens que vieram ao país como crianças acompanhando seus pais e que durante o governo do democrata Barack Obama se beneficiaram de um Estatuto de Ação Diferida para Chegadas à Infância (DACA).



Esse decreto permitiu que estudassem, trabalhassem e dirigissem, mas foi cancelado por Trump, o que causou nesses 700 mil jovens, em sua maioria latino-americanos, em uma incerteza que durou quatro anos e envolveu uma longa batalha judicial.



"Precisamos que os congressistas deem andamento", disse à AFP Isaías Guerrero, um "sonhador" de 36 anos, que veio da Colômbia para os Estados Unidos aos 15 anos.



Na quarta-feira, seis congressistas democratas - Pramila Jayapal, Jesús "Chuy" García, Verónica Escobar, Alexandria Ocasio-Cortez, Judy Chu e Yvette Clarke - apresentaram uma resolução que busca marcar o campo para que a reforma da imigração tenha a "dignidade" como bússola.



Para Isra Chaker, uma síria-americana de 30 anos que também foi afetada pela proibição de viagens muçulmanas, o comício é uma forma de se reunir como uma comunidade para discutir os diferentes efeitos das "políticas discriminatórias do governo Trump".



A mulher acredita que "o tempo perdido dói muito porque é algo que não volta mais". Devido à pandemia, ele ainda não faz planos para ver sua família, mas a mera possibilidade lhe dá esperança.



"O fato de que espero poder me reunir com minha família aqui no futuro me dá muita esperança", concluiu.