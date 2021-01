A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou nesta quinta-feira (28) um intervalo de três semanas entre a primeira e segunda injeção da vacina contra a covid-19.



As informações do produto, que foram atualizadas, indicavam antes "que o intervalo deveria ser de 'ao menos 21 dias'", declarou a agência com sede em Amsterdã em um comunicado.



PFIZER



BioNTech