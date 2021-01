American Airlines perde US$ 8,9 bilhões em 2020

Fortemente afetada pela queda nas vendas de passagens aéreas desde o início da pandemia, a companhia aérea American Airlines perdeu US$ 8,9 bilhões em 2020, após uma queda de 62% em seu volume de negócios - anunciou a empresa nesta quinta-feira (28).



No quarto trimestre, a companhia registrou perda líquida de US$ 2,2 bilhões, após uma queda de 64% em sua receita, detalha a nota da American Airlines.



A empresa acaba de viver "o ano mais difícil de sua história", nas palavras de seu CEO, Doug Parker.



Para o primeiro trimestre de 2021, a American prevê uma queda entre 60% e 65% de seu volume de negócios em relação ao mesmo período de 2019, antes de a pandemia paralisar o tráfego aéreo.



A American Airlines dispensou 19.000 funcionários em outubro antes de readmiti-los, após a adoção de novas ajudas por parte do governo dos Estados Unidos para o setor aéreo.



O grupo reduziu seus gastos operacionais e de investimento em US$ 17 bilhões em 2020, graças, principalmente, ao cancelamento de vários voos. Apesar dessas medidas, perdeu US$ 30 milhões por dia no quarto trimestre.



A companhia aérea recebeu US$ 9 bilhões das autoridades americanas e obteve um empréstimo do governo de até US$ 7,5 bilhões. No momento, recorreu a apenas US$ 550 milhões.



American Airlines