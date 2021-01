A economia dos Estados Unidos teve em 2020 seu pior ano desde 1946, com a crise da covid-19 fazendo com que o PIB caísse 3,5% em relação a 2019, de acordo com uma estimativa preliminar do Departamento de Comércio divulgada nesta quinta-feira (28).



No quarto trimestre, a economia registrou recuperação com crescimento de 4%, segundo indicador anualizado utilizado nos Estados Unidos. Os números estão abaixo das expectativas dos analistas que esperavam um crescimento de 4,4%.



Se considerarmos o indicador utilizado por outras grandes economias, o crescimento entre outubro e dezembro foi de 1%.