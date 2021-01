OMS diz ser prematuro aliviar restrições na Europa

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta quinta-feira (28) que ainda é cedo para levantar as restrições em vigor na Europa contra a pandemia de coronavírus, apesar da diminuição do número de novos casos na maioria dos países da região.



"As taxas de transmissão na Europa ainda são muito altas, o que afeta os sistemas de saúde (...) por esta razão, seria prematuro aliviar as restrições", afirmou o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, em uma entrevista coletiva online.



O diretor regional também observou que, como apenas 3% da população da região teve infecção confirmada, as áreas "atingidas gravemente uma vez podem ser atingidas novamente".



Kluge qualificou a situação atual como um "paradoxo pandêmico", em que, por um lado, a vacinação oferece uma "esperança notável", mas, por outro, "as novas variantes apresentam maior incerteza e risco".



Na região europeia da OMS, que inclui a Rússia e vários países da Ásia Central, 35 países começaram a vacinar, segundo a organização.



Quanto à nova variante descoberta no Reino Unido, sua presença foi confirmada em 33 países, e a variante identificada pela primeira vez na África do Sul foi relatada em 16.



De acordo com o balanço da AFP para a Europa, que exclui alguns dos países da Ásia Central da região europeia da OMS, os novos casos somaram 1.421.692 nos últimos sete dias, uma redução de 10% em relação aos sete anteriores.