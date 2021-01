Vacina da AstraZeneca é recomendada apenas para pessoas com menos de 65 anos (especialistas alemães)

A comissão de vacinação alemã afirmou, nesta quinta-feira (28), que recomenda a vacina contra a covid-19 do laboratório britânico AstraZeneca unicamente para pessoas com menos de 65 anos, em razão da falta de dados sobre sua eficácia em idosos.



"A vacina contra COVID-19 da AstraZeneca é atualmente recomendada apenas para pessoas com idade entre 18 e 64 anos", escreveu a Comissão de Vacinação (STIKO) em um documento consultado pela AFP.



Este parecer especifica que "os dados atualmente disponíveis são insuficientes para avaliar a eficácia das vacinas em pessoas com mais de 65 anos".



Fora esta exceção, a vacina AstraZeneca, desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford, é considerada "tão adequada" para a proteção contra a covid-19 quanto aquelas desenvolvidas pelos laboratórios e Moderna, que já foram aprovadas pela União Europeia.



As informações sobre a vacina britânica devem ser examinadas nesta sexta-feira pelo órgão regulador europeu, que deve autorizá-la. Cada Estado-membro fica livre para emitir suas recomendações sobre o uso da vacina.



A STIKO é responsável pela gestão das campanhas de vacinação na Alemanha. Dois meios de comunicação alemães questionaram a eficácia da vacina AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos de idade.



Esses questionamentos foram rejeitadas pelo laboratório e pelo governo alemão, que afirmou que os veículos em questão haviam misturado os dados.



O CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, reconheceu, porém, que há "um volume limitado de dados sobre a população idosa" e considerou "possível" que alguns países prefiram não administrá-la a essa faixa da população por enquanto.



De acordo com a AstraZeneca, a vacina tem 70% de eficácia (contra 90% da e Moderna), resultado validado pela revista científica The Lancet.



Há vários dias, o laboratório britânico tem sido alvo de indignação dos líderes europeus, devido aos atrasos nas entregas previstas para a UE.