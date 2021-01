Alemanha recomenda vacina da AstraZeneca apenas para menores de 65 anos

A empresa de medicamentos AstraZeneca e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson em 28 de janeiro de 2021 defenderam a eficácia de sua vacina COVID-19 depois que reguladores na Alemanha disseram que ela não deveria ser administrada a pessoas com mais de 65 anos (foto: Justin Tallis/AFP)

A comissão de vacinação alemã afirmou, nesta quinta-feira (28), que recomenda a vacina contra ado laboratório britânicounicamente para pessoas com menos de 65 anos, em razão da falta de dados sobre sua eficácia em idosos."A vacina contra COVID-19 da AstraZeneca é atualmente recomendada apenas para pessoas com idade entre 18 e 64 anos", escreveu a Comissão de Vacinação () em um documento consultado pela agência de notícias AFP.Este parecer especifica que "os dados atualmente disponíveis são insuficientes para avaliar a eficácia das vacinas em pessoas com mais de 65 anos".Fora esta exceção, a vacina AstraZeneca, desenvolvida em conjunto com a, é considerada "tão adequada" para a proteção contra a covid-19 quanto aquelas desenvolvidas pelos laboratórios e, que já foram aprovadas pela União Europeia.A AstraZeneca e o primeiro-ministro britânico,, reagiram à polêmica nesta quinta-feira e defenderam a eficácia da vacina.Um porta-voz do laboratório ressaltou que os últimos dados dos testes clínicos "respaldam a eficácia no grupo de idade de mais de 65 anos"."Nossas próprias autoridades deixaram muito claro que acham que a vacina de dá um alto grau de proteção", disse Boris Johnson à imprensa.As informações sobre a vacina britânica devem ser examinadas nesta sexta-feira pelo órgão regulador europeu, que deve autorizá-la. Cada Estado-membro fica livre para emitir suas recomendações sobre o uso da vacina.A STIKO é responsável pela gestão das campanhas de vacinação na Alemanha. Dois meios de comunicação alemães questionaram a eficácia da vacina AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos de idade.Esses questionamentos foram rejeitadas pelo laboratório e pelo governo alemão, que afirmou que os veículos em questão haviam misturado os dados.O CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, reconheceu, porém, que há "um volume limitado de dados sobre a população idosa" e considerou "possível" que alguns países prefiram não administrá-la a essa faixa da população por enquanto.De acordo com a AstraZeneca, a vacina tem 70% de eficácia (contra 90% da e Moderna), resultado validado pela revista científicaHá vários dias, o laboratório britânico tem sido alvo de indignação dos líderes europeus, devido aos atrasos nas entregas previstas para a UE.Recentemente, a AstraZeneca anunciou que poderá entregar apenas "um quarto" das doses originalmente prometidas à UE no primeiro trimestre, devido a uma "queda de rendimento" em uma fábrica na. O anúncio preocupou e revoltou os países da UE.Com fábricas no Reino Unido e no continente europeu, a empresa afirma que as fábricas europeias estão com "problemas de desempenho" e que assinou o contrato com Londres três meses antes do contrato com a UE.O grupo afirma que pode entregar 17 milhões de doses à UE no final de fevereiro. Estima que sua capacidade de produção atual é de 100 milhões de doses por mês.