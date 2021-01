Papa Francisco se reunirá com aiatolá xiita Sistani em viagem ao Iraque

O papa Francisco se reunirá com o grande aiatolá Ali Sistani, a principal autoridade xiita do Iraque, durante sua visita ao país prevista para início de março - anunciou o cardeal iraquiano Louis Raphaël Sako nesta quinta-feira (28).



Neste "encontro privado", que será realizado na cidade iraquiana de Najaf, santa para os xiitas, os dois devem conversar "sobre uma espécie de marco para condenar todos aqueles que atentam contra a vida", disse o cardeal patriarca da Igreja Católica Caldeia do Iraque.



Em fevereiro de 2019, o papa Francisco assinou com o xeque Ahmed al-Tayeb, grande imã da instituição islâmica sunita Al-Azhar, sediada no Cairo, um "documento sobre a fraternidade humana", em Abu Dhabi.



Francisco foi então o primeiro chefe da Igreja Católica a pisar na Península Arábica, berço do Islã.



O diálogo inter-religioso está no centro da visita do sumo pontífice ao Iraque, marcada para 5 a 8 de março, uma viagem sem precedentes para um pontífice.



Autoridades cristãs e xiitas dizem que estão discutindo a questão inter-religiosa, e alguns advertem que um acordo pode precisar ainda de várias reuniões antes se concretizar.



O cardeal Sako disse à AFP, porém, que "espera que haja uma assinatura durante esta visita".