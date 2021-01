Supremo paquistanês confirma absolvição no caso de assassinato de Daniel Pearl

O Tribunal Supremo do Paquistão desconsiderou, nesta quinta-feira (28), uma série de recursos contra a absolvição do homem de origem britânica condenado por ser o autor intelectual do sequestro e assassinato do jornalista americano Daniel Pearl, o que abre caminho para sua libertação.



"O tribunal declarou que não há crime que ele tenha cometido neste caso", disse à AFP Mahmood Sheikh, que representava Ahmed Omar Saeed Sheikh.



No ano passado, houve protestos internacionais quando um tribunal de primeira instância absolveu este homem de 47 anos do assassinato do jornalista e reduziu sua sentença para uma acusação menor de sequestro. Essa decisão revogava sua sentença de morte e ordenava sua libertação após quase duas décadas de prisão.



Daniel Pearl era o chefe de redação do escritório do The Wall Street Journal no sul da Ásia. Ele foi sequestrado em Karachi, em janeiro de 2002, enquanto preparava uma matéria sobre militantes islâmicos.



Quase um mês depois, após vários pedidos de resgate, chegou ao consulado dos Estados Unidos um vídeo mostrando sua decapitação.