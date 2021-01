Covid-19: Alemanha quer restringir voos com Brasil, Reino Unido, África do Sul e Portugal

A Alemanha planeja uma redução drástica do tráfego aéreo com Reino Unido, Brasil, África do Sul e Portugal, países que Berlim considera mais afetados pelas novas variantes do coronavírus - anunciou o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer, nesta quinta-feira (28).



"Nós nos concentramos nas zonas de mutação (do vírus) para essa proposta de restrição de viagem", declarou Seehofer à imprensa.



O governo alemão apresentará na sexta um projeto de regulamentação a esse respeito, acrescentou, explicando que haverá poucas exceções.



"Sou a favor de uma regra muito restritiva", disse o ministro.



"A decisão básica é que não queremos nenhum tráfego, nenhuma entrada de zonas de mutação em nosso território e estamos examinando do ponto de vista da proporcionalidade quais exceções são indispensáveis", explicou Seehofer, citando em particular a necessidade de manter cadeias de fornecimento.



Outros países poderão ser adicionados à lista de restrições de voo dependendo da evolução das variantes em seu território.



"Estamos tentando definir qual país é uma zona de mutação, que é menos uma decisão política do que técnica", tarefa encomendada às autoridades sanitárias alemãs.



O número diário de novas infecções na Alemanha está em tendência de queda nos últimos dias, ficando abaixo de 10.000, após novas restrições planejadas até meados de fevereiro.



A taxa de incidência de sete dias caiu abaixo de 100 casos por 100.000 nacionalmente nesta quinta-feira, pela primeira vez em três meses.