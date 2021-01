Toyota se proclama campeão mundial de vendas de automóveis, à frente da VW

O grupo automotivo japonês Toyota reivindicou o maior número de vendas de veículos no mundo em 2020 - de acordo com dados divulgados pela empresa nesta quinta-feira (28), o que relegaria a alemã Volkswagen para o segundo lugar pela primeira vez em cinco anos.



A Toyota afirma ter vendido 9,53 milhões de veículos em todo mundo no ano passado, superando a concorrente alemã, que somou 9,3 milhões de unidades.



A gigante japonesa obtém esse primeiro lugar, apesar de uma queda de 10% em suas vendas, devido à crise sofrida no setor pela pandemia do novo coronavírus.



"Apesar da pandemia da covid-19 (...) a Toyota continuará mantendo suas atividades, com a implementação de amplas medidas de prevenção sanitária (...)", declarou o grupo japonês em um comunicado.



A Toyota diz ter-se beneficiado de um aumento de suas vendas na China, com um crescimento anual de 10% neste país, e de um resultado melhor do que o esperado em nível mundial no último trimestre do ano passado.



A última vez que a Toyota foi líder mundial de vendas foi em 2015.



